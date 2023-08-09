ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bilim insanları, Mars'ın giderek daha hızlı dönmeye başladığını, bunun da bir Mars gününün daha kısa sürmesine yol açtığını keşfetti.

Sky News'in haberine göre, Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Mars'ın dönüşünün, kütlesinde oluşan olası değişim nedeniyle hızlandığı, bunun da Mars günlerinin kısalmasına neden olduğu belirtildi.

Mars'ın dönüş hızının her yıl 4 mili yay saniyesi (astronomide yıldızlar arasındaki mesafeleri ölçmekte kullanılan açı birimi) arttığı, bu nedenle de Mars günlerinin saniyenin binde birine yakın bir süre kısaldığı kaydedildi.

Bu değişiklikleri gözlemleyen NASA bilim insanları, değişime, Kızıl Gezegen'in kutuplarında biriken buzun veya buz altında kalan kara kütlelerinin buzul çağı sonrası açığa çıktığında yaşanan geri tepmenin yol açabileceğini düşünüyor.

NASA, tıpkı bir buz patencinin dönerken açık kollarını kapattığında dönüş hızının artması gibi bir gezegenin kütlesindeki bu tür değişimlerin de gezegenin hızlanmasına neden olabileceğini vurguluyor.

- Araştırmada, Mars'taki InSight yer aracı ve "Derin Uzay Ağı" verileri kullanıldı

Bilim insanları, Mars'taki InSight yer aracından gelen ilk 900 günlük verileri kullanarak dönüş hızındaki değişimi tespit etti.

Tespit, InSight ile NASA'nın Dünya'daki uluslararası dev radyo antenleri dizisi "Derin Uzay Ağı"nın ortak çalışmasıyla elde edildi.

"Derin Uzay Ağı" antenleri ile InSight'a radyo sinyali gönderildi ve aracın geri gönderdiği sinyaldeki frekans değişiklikleri izlenerek Mars'ın dönüş hızı belirlendi.

Araştırmanın ekip lideri Sebastien Le Maistre, değişimin "Mars'ın bir yıl boyunca kat ettiği mesafede sadece birkaç on santimetre" olduğunu belirterek, "Bu değişimleri görmek bile çok uzun zaman ve çok fazla verinin toplanmasını gerektiriyor." dedi.

Bilim insanları, InSight'ın topladığı verilerin incelenmesinin uzun yıllar sürebileceğini ve pek çok yeni bilginin elde edilebileceğini düşünüyor.

NASA ile InSight arasındaki irtibat, güneş panellerinin tozla kaplanması sonucu gücünün tükenmesiyle kesilmiş ve aracın görevine 21 Aralık 2022'de son verilmişti.

InSight, 4 yıl boyunca Mars yüzeyinde görev yapmıştı.