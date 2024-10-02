(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından tutuklanan Mervan Bolat ile Ramazan Çember bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fadıl Metin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24 Eylül 2024 tarihinde Ramazan Çember’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna yönelik alınan ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Polis, saat 16.30 sıralarında Küçük Kaymaklıdaki iş yerinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu Mervan Bolat’ın evine giderek aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı Bolat’ın da aynı gün tutuklandığını, iş yerinde yapılan arama sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, merdiven altında gizlenmiş 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının uyuşturucuyu 20 Eylül’de aranan bir şahıstan 5 gram olarak aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını Mervan Bolat’ın 2024 yılı Ocak ve Temmuz aylarında benzer meseleden tutuklanıp, teminata bağlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis, zanlı Çember’in ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı Çember’in yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç, Bolat’ın ise 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.