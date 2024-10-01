NAHİT ÖNCÜ: YAŞLILARIMIZ BİZİM YOL HARİTAMIZDIR

Ergün Yahat

Gazimağusa ilce baskanı Nahit Öncü 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Öncü mesajında yaşlıların geçmişin aynası ve geleceğin yol göstericileri olduğunu ifade eden Öncü "Yaşlılarımız bizlere, geçmişten geleceğe yol gösterici, geçmişin aynası, geleceğin ışıkları oluyorlar. Kültürün, örf ve adetlerin yarına taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olan kıymetli büyüklerimizin tecrübeleri bizlere yön gösteriyor.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. Türk milletinin en önemli töresi olan yaşlılara değer vermek ve bu geleneği yaşatmak, bizlere düşen en önemli görevdir" dedi. Toplum olarak yaşlılara her zaman saygı ve hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Öncü , onların her zaman sevgiyle uzanacak bir el beklediklerini söyledi. "Tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, onlara huzur içerisinde sağlıklı ömür diliyor ve ellerinden öperim