NAHİT ÖNCÜ ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ EN İÇTEN DİLEKLERİM İLE KUTLARIM

Ergün Yahat

UBP Gazimağusa ilçe baskanı Nahit 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Öncü Eğitimin ışığıyla geleceğimizi aydınlatan, sabır ve özveriyle nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerim ile kutluyoruz.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyerek geleceği inşa eden tüm öğretmenlerimize minnettarız. Emekleriniz, ülkemizin yarınlarına umut olmaya devam edecektir..