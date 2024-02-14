Tuzla- Mutluyaka ana yolunda meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre saat 20.50'de Tuzla - Mutluyaka ana yolunda Mutluyaka istikametine doğru, yönetimindeki EJ 124 plakalı aracı ile seyreden Süleyman Sülük (E-39), dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun solunda Mutluyaka istikametine doğru yürüyen Muhammad Umar Faropq (E-27) ve Sanawar Shabaz'a (E-25). çarptı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tedavilerine müteakip Sanawar Shabaz acil serviste müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Muhammad Umar Farooq yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi .EJ 124 plakalı sürücüsü Süleyman Sülük tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.