Gazimağusa’da yaşayan 46 yaşındaki Mustafa Sepetçi hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Sepetçi’nin, dün 18.30 ile bu sabah 10.00 saatleri arasındaki sürede yaşamına son verdiğinin tespit edildiği duyuruldu.
Gazimağusa’da yaşayan 46 yaşındaki Mustafa Sepetçi hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Sepetçi’nin, dün 18.30 ile bu sabah 10.00 saatleri arasındaki sürede yaşamına son verdiğinin tespit edildiği duyuruldu.
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