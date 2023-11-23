Gazimağusa’da yaşayan 46 yaşındaki Mustafa Sepetçi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Sepetçi’nin, dün 18.30 ile bu sabah 10.00 saatleri arasındaki sürede yaşamına son verdiğinin tespit edildiği duyuruldu.