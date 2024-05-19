HASAN TAÇOY'DAN İSTİKRAR MESAJI

Ergün Yahat

UBP Lefkoşa milletvekili önümüzdeki aylarda yapılacak olan kurultayda genel başkanlığa adaylığını koyan Hasan Tacoy sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı.

İste paylaşımın metni;

Ömrünü Ulusal Birlik Partisi saflarında demokrasiye adamış birisi olarak, onlara çağrım içerisine düştükleri bu yanlıştan bir an evvel dönmeleridir. Eğer demokrasiye biraz inançları ve halka saygıları varsa bunu yaparlar. Demokrasi çerçevesinde yaptığımız çağrıları halka “istikrar bozucu” olarak anlatmak nafile çabadır. Halkımız her şeyin bilincinde ve farkındadır.