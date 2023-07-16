MUHTAR HAMİDE KÖMÜRCÜGİL BAŞBAKAN BİR EL ATIN KİLİTKAYA SUSUZ

Ergün Yahat

Kilitkaya köyünün başarılı kadın muhtarı Hamide Kömürcügil son günlerde köyde hızla artan su sıkıntısına çare bulmak için çalmadığı kapı kalmadı.

Muhtar köyümüz sankide ara bölgede kalmış gibi yerel seçimler öncesi köyümüz İskele belediyesine bağlandı, fakat su boru hattı Büyukkonuk üzerinden geliyor. Bu kez Mehmetçik belediyesini arıyoruz sağolsunlar ilgileniyorlar verdikleri cevap Karpaz bölgesine verilen su yetersiz 4-5 günde bir kısa süreli su veriliyor oda bazı mahallelere ulaşırken yüksek yerler fazla tazyikli gelmediği için akmıyor, gerek İskele belediyesi gerekse Mehmetçik belediyesi ilgileniyor ama bir türlü sonuç hala daha alamadık.

Devlet yetkililerinden özellikle başbakandan ricam bu yaz sıcaklarında birde suyun olmamsı büyük sorun köylülerim bu konuda büyük sıkıntı yaşıyor bir el atmalarını sorunun kaynağının tespiti yapılıp düzeltilmesi tek talebimiz .