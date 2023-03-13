Muğla Büyükşehir Belediyesi kesintisiz ulaşım hizmetinin devam ettirmek ve filosunu geliştirmek için 60 yeni otobüs alıyor. Alınan bu otobüslerle 282 olan otobüs sayısını 342’ye çıkarıyor.MUĞLA (İGFA) -Muğla Büyükşehir Belediyesi otobüs filosunu gençleştirmek, ulaşım ağını genişletmek ve modern taşıma hizmetini devam ettirmek için 60 adet yeni otobüs alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’da en ücra noktadaki vatandaşların dahi ulaşım hizmetinden sorunsuz olarak yararlanmaları için Muğla’ya kazandırılacak otobüslerin alımı tamamlandıktan sonra hizmete başlayacak.

Büyükşehir'in envanterine kazandıracağı 60 yeni otobüs doğaya ve insana saygılı, son teknoloji ürünü olacak.

OTOBÜS SAYISI 342’YE ÇIKIYOR

Muğla’nın 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olmasıyla birlikte bünyesinde 110 adet toplu taşıma aracı bulunurken alımı tamamlanacak olan 60 yeni otobüs ile bu sayı 342’ye çıkacak. Böylelikle Büyükşehir Belediyesinin il genelinde toplu taşıma oranını yüzde 21,31’e yükseltmiş olacak. Geri kalan kısım ise yine Muğla Büyükşehir Belediyesi denetiminde olan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) ile yapılıyor.