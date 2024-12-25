Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) yapılan açıklamada, Chido Kasırgası'nın 15 Aralık'tan itibaren ülkenin Hint Okyanusu sahillerini vurduğu belirtildi.

Açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiği ifade edildi.

Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırgada 868 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 687 bin kişinin kasırgadan etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 52 sağlık ocağı, 89 kamu binası ve 250 okulun hasar gördüğü kasırgada yaklaşık 37 bin hanenin kısmen, 118 bin 605 hanenin tamamen yıkıldığı belirtildi.

- Chido Kasırgası

Chido Kasırgası, 14 Aralık'ta iklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'yi vurmuştu.

Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırga sonrasında Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de etkili olmuştu.

Resmi verilere göre, Mayotte'de 35 kişi, Malavi'de ise 13 kişi kasırgada hayatını kaybetmişti.