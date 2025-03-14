Tropikal kasırga "Jude" nedeniyle Mozambik ve Malavi'de 9 kişi hayatını kaybetti.

Mozambik Ulusal Afet Yönetim Enstitüsü, Jude Kasırgası'nda 6 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Nampula, Niasa ve Zambezia bölgelerinde 9 bin 525 kişinin kasırga nedeniyle yerinden olduğu aktarıldı.

Malavi'de de yetkililer, kasırgada 3 kişinin öldüğünü, 20 bin kişinin kasırganın beraberinde getirdiği yoğun yağışlar sebebiyle evsiz kaldığını açıkladı.

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Malavi Afet Yönetim Departmanı, evsiz kalanların tahliye merkezlerine götürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: RSS