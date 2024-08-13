Motosiklet sürüş eğitmeni adayları için Uygulamalı Motosiklet Eğitmenlik Sınavı’na yönelik organize edilen kurs devam ediyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı tarafından 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak Uygulamalı Motosiklet Eğitmenlik Sınavı öncesi düzenlenen kurs, Polis Okulu eğitmenleri tarafından veriliyor.

Kurs, 12-13 Ağustos’ta Polis Okulu Müdürlüğü’nde yer alırken, 14-23 Ağustos tarihleri arasında Alayköy Sanayi Bölgesi'nde yapılacak.