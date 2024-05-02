Lefkoşa’da motosiklet ile aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Salih Güner yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa’da bugün saat 14.40 sıralarında Salih Güner (E-25), yönetimindeki HY 064 plakalı motosiklet ile Atatürk Caddesi üzerinden gelip, kavşakta durmadan Bedrettin Demirel Caddesi'ne giriş yapması; o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Umut Şeker (E-23) yönetimindeki PV 850 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan HY 064 plakalı motosiklet sürücüsü Salih Güner, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.