Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, Moskova Petrol Rafinerisi’nde İHA saldırısı sonucu çıkan yangına ilişkin bilgi verdi.
Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Sobyanin, rafineride yaralanan olmadığını ve kalan bölgelerde söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Sobyanin, daha önce Ukrayna’nın Moskova’ya yoğun İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin şehir üzerinde 190’dan fazla İHA’yı düşürdüğünü açıklamıştı.
Sobyanin, saldırılar sırasında bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaşarak hasara yol açtığını bildirmişti.
Moskova Belediyesi, şehirdeki akaryakıt tedarikinin normal şekilde sürdüğünü, kentteki tüm akaryakıt istasyonlarının çalıştığını bildirmişti.