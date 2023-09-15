Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK), Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na bağlı olarak KKTC MOK Tüzüğü kurallarınca Ödül Yönetmeliği hazırladı.

MOK’dan verilen bilgiye göre, 15 Eylül 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Ödül Yönetmeliği kapsamında, bu yıldan itibaren

düzenlenecek olan KKTC MOK Olimpizm Ödülleri’nde ödül almaya hak kazanacak kişiler, KKTC MOK Ödül

Yönetmeliği’ne bağlı olarak KKTC MOK Yönetim Kurulu ve Ödül Komitesi tarafından belirlenecektir.

Ödül Yönetmeliği, KKTC MOK Yönetim Kurulu ve hukukçu görüşleri doğrultusunda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) kuralları ışığında oluşturuldu.