Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği, ilk defa meslek liselerinde mobilya bölümünde eğitim gören öğrencilere burs imkanı sağlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, mobilya bölümündeki başarılı öğrencilerin burstan yararlanabilmesi için bugün Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

İmza töreninde, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi ve Başkan Yardımcısı Ahmet Çeler bulundu.