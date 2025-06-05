KTMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası (MMO), Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele konularına dikkat çekti.

Oda tarafından yayımlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında, sanayi devrimi ve teknolojinin gelişimi ile sera gazı salınımının arttığı ve bunun küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açtığı vurgulandı.

Mesajda, teknolojik gelişmelerin çevreye verilen zararı artırdığı ifade edilerek, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle afetlerin çoğaldığına, bu durumun mühendislik çözümleri ile önceden belirlenerek etkilerinin azaltılması gerektiğine dikkat çekildi.

Bölgede yaşanan birçok afetin meteorolojik kökenli olduğu, bu yüzden daha fazla önlem alınmasının şart olduğu belirtilen mesajda, gelecekte hava şartlarının daha da düzensiz hale geleceği, sıcaklıkların artacağı ve ekstrem iklim olaylarının yaşanacağı ifade edildi.

Kuraklık, kıtlık ve sellerin daha sık görülmesiyle çevresel dengenin bozulacağı konusunda uyarıda bulunulan mesajda, çevrenin korunması gerektiği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasının önem taşıdığı da vurgulandı.