Meteoroloji Mühendisleri Odası (MMO) başkanlığına Prof. Dr. Mustafa Altunç seçildi.
MMO’dan verilen bilgiye göre, Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın olağan genel kurulu 26 Mart Salı Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin Konferans Salonunda yapıldı.
Oda başkanlığı görevine Prof. Dr. Mustafa Altunç'un getirildiği genel kurulda oda yönetim kuruluna ise Dr. Halil Göymen, Mediha Orun Sarp, Doç. Dr. Sedef Çakır ve Mehmet Afif, Kemal Kiraz (yedek üye), Mehmet Kuset (yedek üye), Ahmet Yorgancı (yedek üye) seçildi.
Denetim Kurulu üyeleri Mustafa Saften ve Ayşe Özengil oldu.