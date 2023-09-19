Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu "Sara/Şervin Derik" kod adlı Uman Derviş ve korumalarını, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK'ya 1998 yılında katılan terörist Derviş'in Türkiye'deki metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere kurulan sözde birimin sorumlularından olduğu ve Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilmesi planlanan eylemleri organize ettiğini belirledi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren terörist Derviş, MİT tarafından takibe alındı.

Suriye'nin Münbiç bölgesinde olduğu tespit eden terörist Derviş, MİT'in düzenlediği operasyonla korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.