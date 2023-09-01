Miss Kuzey Kıbrıs 2023 yarışmasında tacın sahibi Fatma Mani; Bay Kuzey Kıbrıs 2023'te ise Kubilay İmren oldu

Günkut Ajans’tan yapılan açıklamaya göre, 36. Miss Kuzey Kıbrıs 2023 Güzellik Yarışması, Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde Kuzey Kıbrıs’ın en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu 25. Bay Kuzey Kıbrıs 2023 finali The Arkın İskele Hotel’de finalle gerçekleşti.

Bülent Günkut’un organizasyon ve sunumunda gerçekleşen final BRT 60. Yıl etkinlikleri kapsamında canlı yayınla dünyaya aktarıldı.

Final gecesinin tüm davetiye geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Akademi Sanat Derneği tarafından özel olarak yüz yıllık ipek kozası dokuma çarşafların yemeni ve pullarla buluşmasından final için tasarlanan “Anka” koleksiyonu büyük finalde yer aldı.

Miss Kuzey Kıbrıs 2023 yarışmasında tacın sahibi Fatma Mani olurken, Naz Serap Işıksel ikinci, Nisa Doğan üçüncü oldu.

Yarışmada, Miss Turizm Arkın İskele 2023 ödülüne Esma Melis Yazıcıoğlu, Miss Dostluk 2023 Güzeli ödülüne Yağmur Özten seçildi.

Bay Kuzey Kıbrıs 2023 Kubilay İmren seçilirken, ikinci Suat Kazma, üçüncü ise Muzaffer Temel oldu.

Bay Turizm Arkın İskele 2023 ödülünü Adnan Aksoy, Bay Dostluk ödülünü ise Burhan Uğur Aktaş aldı.

Finalde Ladies Fusion dans grubu ve İpek Amber şarkıları ile yer aldı.