Mısır'ın, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkese ilişkin "tartışmalı meselelerin çözülmesi" konusunda iyimser olduğu ifade edildi.

Kahire haber kanalının haberine göre, Mısırlı yetkililer, Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda "tartışmalı dört meselede ilerleme sağlandığını" belirtti.

Haberde, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin yanı sıra ABD'nin arabuluculuğunda görüşmelerin yapıldığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda "yoğun çabaların sürdüğü" ifadelerine yer verildi.

- Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.