İskele Festivali bünyesinde her yıl düzenlenen Minikler Halı Saha Turnuvası bu yıl İskele Belediyesi Eski Meclis üyesi, eski futbolcu merhum Ahmet Çırakoğlu anısına yapılıyor.

İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde 7 Temmuz’a kadar sürecek turnuvada, Larnaka Gençler Birliği SK, 1461 İskele Trabzon SK(2 takım), MTG(2 takım), Dumlupınar SK, Mehmetçik SK, Miracle Değirmenlik SK olmak üzere toplam 8 takımdan 2012 yılı ve sonrasında doğan futbolcu çocuklar ter dökecek.

Minikler halı saha turnuvası A grubundan Gençler Birliği Spor SK ile 1461 İskele Trabzon SK (bordo) arasındaki mücadeleyle başladı. Açılış vuruşunu merhum Ahmet Çırakoğlu’nun torunları Kuzey ve Rüzgar İnce kardeşlerin yaptığı turnuvanın ilk gününde 2 karşılaşma oynandı.

7 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla son bulacak Ahmet Çırakoğlu Anı Turnuvası’nda bu akşam B grubundan takımlar mücadele edecek. İskele Belediyesi Spor Tesislerinde bu akşam oynanacak karşılaşmalarda MTG (Sarı) ile Mehmetçik Tür Çiftçiler Birliği ter dökecek. B grubunun ikinci karşılaşması ise saat 21.00’da başlayacak. 1461 İskele Trabzon SK (mavi) Miracle Değirmenlik SK’ya karşı mücadele verecek.