Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar ve Vakıf Yönetim Kurulu, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

Vakıf, YDP Genel Merkezi’nde YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı tarafından kabul edildi. Kabulde, parti yetkilileri de hazır bulundu.

Kabulde ilk olarak söz alan Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Milli Mücadele Vakfı’nın 6 Mayıs itibarıyla yeniden faaliyetlerine başladığını açıklayarak, Vakfın esas hedefinin Türkiye ile birlikte belirlenen milli Kıbrıs politikasını desteklemek, milli şuur ve milli değerlere sahip çıkmak olduğunu kaydetti.

Gülbahar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlere KKTC'nin savunması için yaptığı çağrının Kıbrıs Türk halkı için bir milat ve bir mihenk taşı olduğunu belirterek, bu kapsamda KKTC Meclisi’nin de bir karar almasının önemli olduğunu söyledi.

Halen daha Meclis tutanaklarında federal çözüm kararının yer aldığını ifade eden Gülbahar, hükümete çağrıda bulunarak, mecliste iki devletli çözümü destekleyen bir karar alınması ve tanınma yolundaki adımlara ağırlık verilmesi talebinde bulundu.

Gülbahar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı da “aleyhlerine yürüttüğü çalışmalardan dolayı” eleştirerek, Holguin’in ortak zemin olmadığı yönünde rapor hazırlamaktan öteye gitmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yurtdışında yaşayan KKTC vatandaşlarına da yasal düzenlemeyle oy kullanma hakkının verilmesinin önemine de değinen Gülbahar, bunun yanında yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin bir araya getirileceği bir etkinliğin düzenlenmesi görüşlerini de paylaştı.

5. kol faaliyetlerine yönelik tedbirlerin alınması, BRTK ve TAK’ın güçlendirilmesi, milli mücadele tarihinin doğru bir şekilde okutulması ve tarih kitaplarının hatalardan arındırılması, KKTC’nin ekonomik olarak kalkınması için adımlar atılması, vergi adaletinin sağlanması, iş imkanı yaratacak projelere öncelik verilmesi gibi konular hakkında da konuşan Gülbahar, devlet yapısının güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

- Arıklı: “Meclis kararı konusunda hükümet nezdinde girişimde bulunacağız”

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, KKTC’nin yaşatılması ve tanıtılması için adımlar atılması ve gündeme getirilmesine yönelik çalışmaların önemli olduğunu kaydetti, Vakfa çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Arıklı, Milli Mücadele Vakfı’nın görüşlerinin YDP’nin görüşleriyle örtüştüğüne işaret ederek, bir Meclis kararı alınarak eşit egemenliğe dayalı iki devletli politikaya destek verilmesinin kendilerinin de arzusu olduğunu kaydetti. Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünde bu konuyla ilgili sağlam bir adım atılması gerektiğini söyleyen Arıklı, hükümet nezdinde girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere oy hakkı verilmesi konusunda da hemfikir olduklarını ifade eden Arıklı, demokratik ülkelerde yurtdışındaki vatandaşlara bu hakkın tanındığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın adada “maksadını aşan faaliyetlerde bulunmasından” duydukları rahatsızlığı dile getiren Arıklı, Holguin’in YDP ile görüşmediğini hatırlatarak, “Temsil ettiğimiz kesimin düşüncelerini dikkate almazsa, biz de onu almayız. Hanımefendi misyonunu tamamlamıştır. Bir an önce evine dönmelidir.” dedi.