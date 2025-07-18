Rize’deki öğrenci kampında sağlık sorunları yaşadığı belirtilen öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi kamp programında olmadığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, KKTC’den Rize’nin Fındıklı ilçesine kamp yapmak için giden öğrencilerin sağlık sorunları yaşadığı, bazı öğrencilerin hastanede tedavi edildiğiyle ilgili haberler üzerine açıklama yaptı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, söz konusu kamp organizasyonunun Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi bir organizasyon olmadığı, buraya Eğitim Bakanlığı çatısı altında giden öğrenci bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu kampın Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği iş birliğinde yürütülen yaz kampı programları kapsamında da olmadığı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen resmi kamp programlarında bugüne kadar herhangi bir sağlık sorunu ya da olumsuzluk yaşanmadığının da belirtildiği açıklamada, resmi kamp programları da paylaşıldı.

Programa göre, 28 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında, Rize Fındıklı Gençlik Kampı’na 30 erkek öğrenci, 4 Ağustos – 9 Ağustos tarihleri arasında ise aynı kampa 30 kız öğrenci kafilesi gönderilecek.

Bakanlığın açıklamasında, bu kamp programlarının planlı, güvenli ve öğrencilerin gelişimini destekleyecek şekilde özenle düzenlendiği de vurgulandı.