Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü 40’ıncı ölüm yıl dönümünde andı.

Çavuşoğlu anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesinin en önemli isimlerinden biri olan Dr. Fazıl Küçük, dönemin zorlu koşullarına rağmen gösterdiği azim ve kararlılık ile halkına önderlik ederek, bağımsızlık mücadelesini ileri taşımış ve toplumumuz için önemli bir yol gösterici olmuştur.

Bugün, Kıbrıs Türk halkını aydınlığa çıkaran bir önder olan Dr. Fazıl Küçük'ün duruşunu, düşüncelerini ve mücadelesini yaşatmak, onun bizlere bıraktığı emanete sahip çıkmak, özgürlük mücadelesindeki kararlılığını ve düşüncelerini takip etmek, Kıbrıs Türk halkının geleceği için çok önemlidir.

Dr. Fazıl Küçük'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı sürdürmek ve onun özgürlük mücadelesindeki duruşunu gelecek nesillere aktarmak, en önemli görevlerimizden biridir. Bizlere miras kalan bu büyük mücadeleyi yaşatmak ve sürdürmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini isterim.

Bu düşüncelerle; toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü aramızdan ayrılışının 40’ıncı yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde şükranla eğiliyorum.”