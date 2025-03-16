“Milli birlik, beraberlik içerisinde kendi devletimiz ile güçlü şekilde yürümek zorundayız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu’nun (ASAD) düzenlediği iftar yemeğine katıldı

İftar yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mübarek Ramazan ayında bir araya gelmenin, iftar sofrasını paylaşmanın, birlik ve beraberliği sürdürebilmenin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, milli değerler ile Müslüman halkın temsilcileri olarak Kıbrıs'ta mücadeleye devam ettiklerini ve bağımsız Türk devleti olarak milli davaya sahip çıktıklarını vurguladı.

Bu coğrafyada, milli değerleri korumak suretiyle emin adımlarla geleceğe yürürken, küresel çatışmalara direndiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, tarihe yakışır şekilde Kıbrıs Türkü’nün barış, huzur ve güvenliğini korumanın en büyük temennileri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin giderek artan statüsüne değinerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile savunulan yeni siyasetin kendilerine güç verdiğini belirtti. Federasyon temelinde çözümün tehlikelerinden bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin bulunmadığı Avrupa Birliği’nde, “sıfır asker ve sıfır garanti” ile Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasındaki bağların kopartılacağını ve Kıbrıs Türkü’nün yalnızlaştırılarak asimile edileceğini söyledi.

Kıbrıs’ta yaratılan barış, huzur ve güven ortamı için iki devletli çözüm siyasetini daha önce gerçekleştirdiği toplantılarda muhataplarına ve BM Genel Sekreterine anlattığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de gerçekleştirilecek gayriresmi toplantıda tekrar anlatacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum-Yunan zihniyetine karşı Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs'ta güçlendiklerini vurguladı ve iş birliği içinde bu yolda yürümeye devam edeceklerini ifade etti. Dünyada yaşanan çatışmalarda insanların zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, adada Türk askerinin varlığıyla barış, huzur ve güvenliğin devam ettiğini bunun aksinin düşünülemeyeceğini belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şunları ekledi:

"Milli değerlerin arttığı bu dönemde, Türkiye ile olan birlikteliği güçlendirerek, yürüdüğümüz yolda, mücadeleye devam etmeliyiz. Milli birlik, beraberlik içerisinde kendi devletimiz ile güçlü şekilde yürümek zorundayız. Bu yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da tanınmasıyla birçok sektörün daha da canlanacağına inanıyorum. Gücümüzü milletimizden alıyoruz. En güneydeki bağımsız Türk devleti olarak milli iradeyi temsil etmenin mutluluğu içerisindeyim."