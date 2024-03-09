Ulusal Birlik Partisi(UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, merhum başbakanlardan İrsen Küçük’ün Kıbrıs Türkü'nün yetiştirdiği değerli siyasilerden birisi olduğunu söyledi.

Karanfil, merhum Başbakanlarından İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Karanfil mesajında, İrsen Küçük’ün, “İrsen Küçük, ülkemizin yetiştirdiği değerli siyasilerden birisi olmakla birlikte, çok sevdiği ülkesine ve partisine ömrünün yettiğince hizmet etmiş, yeri asla doldurulamayacak bir liderdir” dedi.

Karanfil mesajında şu ifadelere yer verdi: “Erenköy mücahidi olarak milli mücadele yıllarında vatanı için büyük katkı ortaya koyan Küçük, yaşamının ileriki zamanlarında da siyasi kimliği ile özverili çalışmalarını sürdürmüştür. Tek derdi ülkesi olan Küçük, partisine ve ülkesine sayısız hizmetlerde bulunmuş, bizlere yürüdüğümüz bu yolda ışık olmuştur. Siyaset yaşamında ve hayatı boyunca yaptığı her çalışma hatırlanacak, genç nesillere örnek olacaktır. Partimiz Ulusal Birlik Partisinin Genel Başkanlığını yürüttüğü süreçte de insan ve vatan sevgisini önde tutmuş, ülkesi için gece gündüz yorulmadan çalışmıştır. Yokluğunun 5. yılında çok değerli Devlet adamı, Merhum Başbakanımız İrsen Küçük’ün manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, hasret, rahmet ve minnet ve özlemle anıyoruz.”