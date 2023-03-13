Muğla ve Milas'ı Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde başarıyla temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı, ligin tamamlanmasına 2 hafta kala A grubu şampiyonluğunu ilan etti.MUĞLA (İGFA) - Hafta sonu Balıkesir deplasmanında karşılaştığı Bigadiç Belediyespor’u 20-25, 20-25 ve 24-26’lık setler sonucunda 3-0 mağlup eden Muğla temsilcisi Milas Belediyespor, puanını 55’e çıkardı.

En yakın rakibi olan Rest Property Alanya Bld takımının kendi sahasında İstanbul BBSK takımına 3-2 yenilmesiyle puan farkını 7’ye çıkaran Milas’ın Efeleri play-off maçları öncesinde A grubunu şampiyonlukla tamamladı.

Ligin son 2 haftasında sırasıyla Kocaeli BŞB Kağıt Spor ve Rest Propert Alanya Bld takımıyla karşılaşacak olan takımın daha sonra play off maçlarına hazırlanacağı kaydedildi.

Elde edilen başarıdan dolayı takımı ve teknik ekibi kutlayan Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat; ligin başından itibaren başarılı bir grafik çizerek iyi mücadeleler ortaya koyduklarını belirerek, "Tecrübeli isimlerden oluşan takımımız grup maçlarının tamamlanmasına 2 hafta kala A grubu şampiyonluğunu ilan ettiler. Takımımızın bu başarısını play off müsabakalarında da sürdürerek Efeler Ligi’ne adını yazdıracağına yürekten inanıyorum” dedi.