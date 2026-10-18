Michael Carrick, Manchester United'ı yeniden şampiyon yapmak için belirli bir süre koymadığını söyledi. Oysa kulüp CEO'su Omar Berrada, gelecek iki sezon içinde Premier Lig şampiyonluğunu kazanmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Teknik direktör Carrick, United'ı bir an önce zirveye taşımaya kararlı olduğunu vurgulasa da takımı 7. haftada bir maç eksiğiyle liderin 15 puan gerisinde.

United, son Premier Lig şampiyonluğunu Carrick'in de kadroda bulunduğu 2012-13 sezonunda, Sör Alex Ferguson'ın son sezonunda kazanmıştı. Sonraki 13 yılda, Ferguson'ın ardından görev yapan 7 teknik direktörün yönetiminde de şampiyonluk yarışını sürdüremedi.

Kulübün 150. kuruluş yıldönümü olan 2028'e kadar lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen "Proje 150"de yer alan CEO Berrada, haziranda yaptığı açıklamada bu hedefe ulaşmayı umduğunu yinelemişti.

Carrick ise şunları söyledi:

Bu kulüpteyken hedef her zaman kazanmaktır. Benim açımdan bunun için belirlenmiş bir süre yok. Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede başarmak. Oraya ulaşmak için hâlâ adımlar attığımızın farkındayız.

Premier Lig'i kazanmak elbette çok büyük bir adım ancak kesinlikle uğruna çabaladığımız bir hedef ve bunun için uğraşmaya devam etmeliyiz.

Uzun süredir bulunmadığımız bir noktaya geri dönmek için bir yapı inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun farkındayım, bazen zirveye ulaşmak için farklı yollardan ve süreçlerden geçmek gerekir.

United, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı ilk 9 maçın sadece ikisini kazanabildi ve Premier Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramadı. Buna rağmen Carrick, bu zorlu mücadeleden keyif aldığını ifade etti.

Carrick, "Sahip olabileceğim en iyi iş" diye ekledi.

Bu konumda bulunmanın hem gerçek bir ayrıcalık hem de büyük bir sorumluluk olduğunu hissediyorum. Aynı zamanda burada fark yaratmak ve başarılı olmak için güçlü bir istek duyuyorum. Yani bu durumdan keyif alıyorum. Hatta biraz zorlandığınız ve bir çıkış yolu bulmanız gereken o durumları seviyorum.

United, bugün ezeli rakipleri Leeds'e konuk olacak. Elland Road'da epey baskılı bir atmosferin oluşması beklenirken, Daniel Farke'nin ekibi son 31 lig maçında sadece 6 kez mağlup oldu. Yine de Carrick, formsuz takımı için bunun "gelebilecek en kötü maç" olduğu yönündeki görüşü reddetti.

"Şu an ihtiyacım olan son şeyin bu maç olduğunu düşünmüyorum, orası kesin" dedi.

Maçı dört gözle bekliyorum. İçimde, bu kulübü ileriye taşıma konusunda her şeyden daha baskın bir istek duyuyorum. Aramak ya da hissetmek isterseniz her zaman olumsuzluk vardır. Ama ben olumsuzluk aramıyorum, bunu hissetmek de istemiyorum.