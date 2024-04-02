Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, iki günlük çalışma ziyareti için dün Güney Kıbrıs’a gittiği belirtildi.

Haravgi gazetesi Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın dün akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Metsola bugün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun yanı sıra Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlik örgütleri temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’nın ziyaretinin, AB’nin; Güney Kıbrıs’ın “Amalthia” inisiyatifine ilişkin ilgisini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.