İtalya’daki Etna Yanardağı’ndan yükselen kül bulutlarının asit yağmuruna neden olacağıyla ilgili iddialar üzerine açıklama yapan Meteoroloji ve Çevre Koruma Dairesi, şu an için havada asit yağmuruna neden olabilecek kirlilik tespit edilmediği duyurdu.

Her iki dairenin konuyla ilgili 7-24 değerlendirme ve bilgilendirme yapacağı da belirtildi.

Çevre Koruma Dairesi’nin hava kalitesi ölçüm verilerinin de paylaşıldığı açıklamada, Kükürt Dioksit (SO2) değerlerinin İskele’de 4,2, Kalecik’te 2,0, Alevkayası’nda 0,7, ve Teknecik’te 1,5 µg/m3 (mikrogram/metreküp)” olduğu belirtildi. Bu veriler ışığında asit yağmuruna sebep olabilecek kirlilik tespit edilmediği kaydedildi.

Meteoroloji ile Çevre Koruma Dairesi'nin ortak açıklamasında, İtalya’nın Sicilya adasında bulunan ve 21 Mayıs’ta aktif hale gelen Etna yanardağından yükselen kül bulutlarının Doğu ve Kuzey Doğu yönlerinden esen yer rüzgarının etkisiyle Cezayir ve Tunus’a doğru hareket edeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.