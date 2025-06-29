Meteoroloji Dairesi, bu geceden yarın öğlene kadar denizlerde etkili olacak fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi tarafından verilen bilgiye göre fırtınaması rüzgar Taurus'ta bu gece saat 22.00'den yarın öğlen saat 15.00'e kadar etkili olacak.

Açıklamada, bölge denizlerinden Taurus'ta kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek 7 şiddetinde esmesinin beklendiği belirtildi.