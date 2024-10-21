Meteoroloji Dairesi, bu akşam 21.00’den çarşamba saat 15.00’e kadar karada ve denizde fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede rüzgarın zamanla şiddetini artırarak kuzey ve doğu yönlerden fırtınamsı (50-61 km/h) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, bölge denizlerinde kuzey ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın ise kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve fırtınamsı şeklinde esmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Dairesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: rss