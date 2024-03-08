KKTC’den Güney Kıbrıs’a Metehan sınır kapısından geçiş yaptığı sırada aracında tütün ürünleri tespit edilen şahıs para cezasına çarptırıldı.

Fileleftheros gazetesi, KKTC’den Güney Kıbrıs’a “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısından geçmek isteyen 21 yaşındaki bir şahsın aracında, KKTC’den alınmış tütün ürünleri tespit edildiğini yazdı.

Habere göre, söz konusu şahsın aracında yapılan aramada, 12 karton sigara ve çeşitli tütün ürünleri tespit edilirken, tutuklanan şahıs bin euro ceza kesilerek serbest bırakıldı.