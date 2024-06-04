Metehan Geçiş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan bir kişinin aracında dün Rum gümrükçüler tarafından yapılan aramada, KKTC’den alındığı iddia edilen 28 karton gümrüksüz sigara tespit edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, sigaraların İngiltere’ye gönderilmek amacıyla alındığını öne sürerken, kutuların üzerinde Türkçe veya Yunanca herhangi bir uyarı ile takip kodunun bulunmadığını yazdı.

Haberde, gümrüksüz sigaralara el konulduğu ve sigaraları Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışan şahsa 1755 euro ceza kesildiği belirtildi.

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