ABD merkezli Meta şirketinin, sanal gerçeklik cihazları ve uygulamaları üzerindeki çocuk ve gençlere yönelik potansiyel güvenlik risklerini aydınlatabilecek araştırmaları gizlediği iddia edildi.

Washington Post gazetesinin, olaya ilişkin ABD Kongresi'ne sunulan belgelere ve dört eski ile mevcut çalışana dayandırdığı haberine göre, Meta'daki bazı yöneticiler, Nisan 2023'te Almanya'da genç kullanıcılara yönelik yürütülen araştırmanın bulgularına müdahale etti.

Kongre'ye sunulan belgelere göre, araştırmada, bir annenin küçük oğlunun Meta'nın sanal gerçeklik ortamında yetişkinler tarafından defalarca cinsel içerikli tekliflere maruz kaldığını aktardığı ancak bu ifadelerin yer aldığı kayıtların ve notların bazı şirket yöneticilerinin talimatıyla silindiği ileri sürüldü.

Belgelerde, şirket avukatlarının, şirket içi araştırmacılara "kamuoyunda olumsuz yankı uyandırabilecek" veya "dava riskine yol açabilecek" konularda veri toplamaktan kaçınmaları talimatını verdiği iddia edildi.

Meta çalışanları, 2021'de şirket içi belgelerin basına sızmasının ardından hukuk ekibinin araştırmalara daha sıkı şekilde müdahil olduğunu savundu.

Meta sözcülerinden Dani Lever'in, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Meta'nın araştırmaları kısıtladığı iddiasının, "önceden belirlenmiş ve yanlış bir anlatıya uyması için bir araya getirilmiş" birkaç örneğe dayandığını ve şirketin 13 yaşın altındakilerle ilgili araştırmalara yönelik genel bir yasağının olmadığını belirtti.

Lever, Meta'nın sanal gerçeklikte çocuk güvenliği üzerine araştırmalar yaptığını ve şirketin çocuk hesaplarını oluştururken çocuklara ve ailelerine danıştığını ifade etti.