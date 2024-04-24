Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) iş birliğinde düzenlenen “Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışması” bugün yapıldı.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, DAÜ Turizm Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nda yer alan yarışmalarda öğrenciler, yerel mutfak, kokteyl, barista, servis, genel turizm, sepet, bilişim (yazılım ve donanım), inşaat (el çizimi ve bilgisayar destekli çizim), harita, elektronik, elektrik ve muhasebe alanlarında yarıştı.

- 200’ü aşkın meslek lisesi öğrencisi yarıştı

12 meslek lisesinin katıldığı ve 200’ü aşkın meslek lisesi öğrencisinin yarıştığı yarışmalar, DAÜ Turizm Fakültesi uygulama mutfakları, Tower Barista Café ve BTYO’daki elektrik elektronik laboratuvarı ile bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirildi.

Yarışmalarda, KKTC'deki üniversitelerin temsilcileri ve sektörde alanında uzman jüri üyeleri öğrencilerin performanslarını değerlendirirken dereceye giren öğrencilere ödülleri, ileri bir tarihte düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.

-Yarışmaları Bakan Çavuşoğlu başlattı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bu kapsamda yarışmaları başlatmak üzere DAÜ Turizm Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Yarışmaları başlatarak, öğrencilerin performanslarını yerinde takip eden Bakan Çavuşoğlu, tüm öğrencilere başarılar diledi.