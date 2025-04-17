Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından düzenlenen meslek liseleri arası bilgi ve beceri yarışmaları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarışmalar 29 Nisan’a kadar devam edecek.

Etkinlik kapsamında bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, elektrik elektronik teknolojisi, el sanatları, seramik, gıda teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, grafik, fotoğraf ve matbaacılık, güzellik ve saç bakım hizmetleri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tarım teknolojisi, yiyecek içecek ve konaklama hizmetleri, tesisat ve iklimlendirme teknolojisi, muhasebe finansman ve pazarlama, büro yönetimi, inşaat teknolojisi ile harita, tapu kadastro ve sondaj alanlarında yarışmalar gerçekleştirilecek.

Yarışmalara 13 okuldan toplam 321 öğrenci ve 96 öğretmen katılıyor. Değerlendirme sürecinde üniversitelerden ve iş dünyasından temsilcilerden oluşan 151 jüri üyesi görev alacak.

Etkinliğe Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullar ev sahipliği yapıyor. Yarışmalarda başarılı olan öğrencilere üniversiteler tarafından burs imkanları sağlanacak.