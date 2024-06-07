Mersinlik – Tatlısu bölgesindeki yangının, elektrik tellerinin aşırı sıcaktan dolayı sarkıp birbirine sürtmesi nedeni ile oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde meydana geldiği tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, dün, Mersinlik – Tatlısu bölgesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın sonucu yaklaşık on hektarlık arazi içerisindeki çam, servi, yabani zeytin ve harnup ağaçları ve maki bitki örtüsü yandı.

Yürütülen soruşturmada yangının, elektrik tellerinin aşırı sıcaktan dolayı sarkıp birbirine sürtmesi nedeni ile oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Ülke genelindeki yangınlar zarara sebep oldu

Ülke genelinde aşırı sıcaklar sebebiyle meydana gelen yangınlar zararlara sebep oldu.

Polis Basın Bültenine göre, dün Minareliköy’de henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, yol kenarındaki arazi içerisinde bulunan kuru ot ve çöpler ile bir ikametgaha ait iki tonluk plastik su deposu yandı. Yangın bölge sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Akıncılar yolu üzerinde de dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına Polis İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi, Su İşleri Dairesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Orman Dairesine ait ekip ve araçlar ile askeri personelin müdahalesi ile söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu 50 dönümlük arazi içerisinde bulunan muhtelif çam, servi, okaliptüs, akasya ağaçları ile çeşitli şahıslara ait 50 dönüm biçilmemiş buğday, 120 dönüm anız, 20 adet rulo balya, 10 adet ahşap elektrik direği, 500 metrelik elektrik kablosu, 10 adet ahşap telefon direği, 1000 metre telefon kablosu yandı.

Avtepe'de ise dün gece Ahmet Kumsal’a ait ikametgahın garajı içerisinde bulunan DM 283 plakalı salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucunda yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın ön kısmı ve iç döşemeleri yanarak hasar meydana geldi. Soruşturmalar devam ediyor.