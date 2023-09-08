Mersin’de Taşeli Platosu'nda bulunan Türkiye'nin en derin üçüncü mağarası Morca Düdeni'nde mahsur kalan Amerikalı mağara bilimci Mark Dickey'i kurtarma çalışmaları sürüyor.

Avrupa Mağara Kurtarma Birliği (ECRA), 40 yaşındaki deneyimli mağara bilimci Dickey'in 2 Eylül'de mağaranın içinde yaklaşık bin metreden aşağıda haritalama çalışmalarını sürdürürken şiddetli karın ağrısıyla rahatsızlandığını duyurdu.

Toros dağlarının 2 bin 100 metre yüksekliğinde girişi olan mağaradan kendi başına çıkamayacağının anlaşılması üzerine ECRA, Türk ve yabancı mağara kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Türk ve yabancı ekipler iş başında

Türk Mağarabilimciler Birliği ve Türk Mağara Kurtarma ekibinin hızla başlattığı operasyonlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) de destek vermesiyle uluslararası kurtarma ekipleri yardım ulaştırmaya başladı.

ECRA'nın bildirdiğine göre, 3 Eylül'de Macar mağara kurtarma ekibi helikopter yardımıyla Morca'ya ulaştı ve aralarında bir doktorun da bulunduğu ekip mağaraya inerek hasta için yoğun tıbbi bakım çadırı kurdu.

Ertesi gün Bulgar mağara kurtarma servisinin katkısıyla doktor ve sağlık ekiplerinin sayısı 17'e yükseldi. İtalyan, Hırvat ekipler de kurtarma çabalarına destek olmak üzere bölgeye gönderildi. Polonyalı ekibin de operasyona katılmak üzere hazır olduğu bildirildi.

Toplam 50 kişilik bir kurtarma görevlisinin cuma günü erken saatlerde Türk yetkililer tarafından yönetilen operasyona katılmak üzere mağaranın girişinde hazır bulunması bekleniyor.

Birkaç bölüme ayrılan mağarada her ülkenin kurtarma ekibin bir bölümden sorumlu tutuldu.

Dickey'in durumu iyi

ECRA, web sitesinden yaptığı bilgilendirmede Dickey'in durumunun stabil olduğu bilgisini verdi.

Türkiye Mağarabilim Federasyonu da Mark Dickey'in kurtarma operasyonu ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Dün Dickey'in kanamasının durduğunu ve yardımla yürüyebildiğini belirten federasyon, bugün Mağara Kurtarma Komisyonu Medikal sorumlusu Tulga Şener'in, doğrudan Dickey'in doktoru ile görüştüğünü belirterek "Mark’ın durumu iyileşmeye devam ediyor. Doktorlar sedyesiz çıkmasının mümkün olup olmadığına karar verecek." diye bilgi verdi.

Mağaranın dar kesimlerinin sedyenin geçebileceği şekilde genişletildiği ve mağarada taş düşme tehlikesine karşı önlem alındığı bildiriliyor.

Dickey, Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) için bin 276 metre derinliğindeki Morca mağara sisteminin haritasını çıkaran bir keşif görevinde çalışıyordu.