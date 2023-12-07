Ukrayna’daki Rus işgaline yardımcı olmak ve Rusya’nın çıkarlarına hizmet etmekle doğrudan veya dolaylı bir şekilde bağlantılı olan dört Rum şirketinin daha Amerikan yaptırımları listesine (OFAC) dahil edildiği haber verildi.

Politis gazetesi, “Amerikan Yaptırımları Listesi Kabarıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, dört şirketin merkezinin de Larnaka’da bulunduğunu ve bunların Eriner Limited, The Mother Ark Limited, Lar Vorto Services Limited ile Ahetei Limited olduğunu kaydetti.

Amerikan yaptırımları listesine dahil olan Rum şirketlerin sayısının arttığını ve söz konusu dört şirketin Avrupa yaptırımları uygulanan Hans De Geetere isimli Belçikalı iş adamıyla bağlantıları olduğunu yazan gazete, söz konusu iş adamının bazı durumlarda Rusya’ya Hong Kong, Çin ve Türkiye üzerinden elektronik araçlar göndermeye çalıştığını ve bunların Rusya tarafından askeri amaçlarla kullanıldığının görüldüğünü kaydetti.

Amerikan hizmetlerinin bulgularına göre bahse konu ekipmanın Ukrayna’daki işgalde kullanılan Rus insansız hava araçlarında tespit edilen sistemlerle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden gazete, Belçikalı iş adamının Eriner Limited ile The Mother Ark Ltd’i yönettiğini, iş adamına ait Eriner, The Mother Ark ve Ahetei şirketlerinin yönetim yapısında ise Lar Vorto Services Limited isimli başka bir ticari varlığın görüldüğünü belirtti.

Öte yandan aralarında FBI üyelerinin de bulunduğu ABD’den altı uzmanın Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu ve ABD’den uzmanların yardımıyla Rum şirketlerinin Rus oligarkların kara paralarının aklanmasındaki rolleriyle ilgili araştırmaların sürdüğünü yazan gazete, yaptırımları delmekle suçlanan Aleksei Mordashov isimli Rus oligarkla ilgili davanın araştırılmasının da son aşamada olduğunu ekledi.

Haravgi ise haberinde, ABD’den gelen uzmanların Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüklerini yazdı.