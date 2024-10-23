Eğitim programı, sabah saat 10.00’da başlayarak 17.00’de sona erdi. Seminerde, hukuki temel ve cezaevi mevzuatı, güvenlik ve kriz yönetimi, iletişim bilimleri ve mahkûm yönetimi, stres yönetimi, etik ve profesyonellik, teknoloji ve dijital güvenlik gibi önemli konular ele alındı. Eğitim veren öğretim görevlileri arasında Doç. Dr. Tolga Öz, Doç. Dr. Azmiye Yenal, Doç. Dr. Ayşen Berberoğlu, Hakan Şonya, Bengü Kaylarsan ve Emre Bilek yer aldı.

Seminerin açılışında konuşan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Gültekin, böyle bir eğitimin kurum için büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, gardiyanların gelişimi açısından önemine dikkat çekti. Gültekin, yeni cezaevinin eski sistemden farklı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, cezaevlerinde zaman zaman sorunların yaşanabileceğini, bu tür eğitimlerin sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Etkinlik sonunda, Akdeniz Karpaz Üniversitesi öğretim görevlilerine plaket takdim edildi.