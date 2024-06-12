Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Personel Dairesi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite ilk olarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü okunuşunu tamamladı ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Personel Dairesi ve KKTC Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite, daha sonra “Personel Dairesi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nın üçüncü okunuşunu tamamladı ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, KKTC Başbakanlık, Personel Dairesi ve KKTC Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.