Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 20,25’ten yüzde 26’ya çıkarıldı

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı ile Türk Lirası reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirleyerek yükseltti.

Yeni faiz oranları yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası İdare Merkezi’nin açıklamasına göre, vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 20,25’ten yüzde 26’ya yükseltildi.

Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35’ten yüzde 40’a, sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 30,00’dan yüzde 32,75’e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 28’den yüzde 30,75’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 29’dan yüzde 32’ye yükseldi.