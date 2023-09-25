2023 yılı ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon oranları nisanda yüzde 67,34; mayısta yüzde 62,61 ve haziranda ise yüzde 65,43 oldu

2023 yılı ikinci çeyreğinde kamu maliyesi 132,5 milyon TL açık verdi; Maliye Bakanlığı 1.090,5 milyon TL borçlandı

KKTC Merkez Bankası, dünya ekonomisinin genel görünümüne, ülke ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verilen 2023 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bültenini yayımladı.

Buna göre, 2023 yılı Mart ayı sonunda 136.913,8 milyon TL seviyesinde olan bankacılık sektörünün aktif toplamı, 2023 yılının Haziran ayı sonunda bir önceki çeyreğe göre yüzde 34,61 artarak 184.296,4 milyon TL’ye yükseldi. İlgili dönemde, nakit ve nakit benzeri kalemlerde yüzde 29,16, Menkul Değerler Cüzdanı'nda (MDC) yüzde 69,2, brüt kredilerde yüzde 26,41, diğer aktiflerde ise yüzde 41,6 artış görüldü. 2023 yılının ikinci çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay yüzde 41,59 ile brüt kredilere aitken; brüt kredileri sırasıyla yüzde 31,44’lük payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 17,36’lık payla MDC ve yüzde 9,61’lik payla diğer aktifler kalemi takip etti. Haziran 2023 itibarıyla pasif toplamının yüzde 82,74’ünü mevduat, yüzde 6,51’ini özkaynaklar, yüzde 5,95’ini bankalara borçlar ve yüzde 4,8’ini ise diğer pasifler oluşturdu. 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 54.307,9 milyon TL olan işletme kredileri kredi türleri içerisinde ilk sırada, 13.483,3 milyon TL olan tüketici kredileri ise ikinci sırada yer aldı. Haziran 2023 itibarıyla mevduatın yüzde 85,58’i Yabancı Para (YP), yüzde 14,42’si Türk Parası (TP) cinsinden olup, Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) hariç TP mevduatın krediye dönüşüm oranı yüzde 123,57, YP mevduatın krediye dönüşüm oranı ise yüzde 35,78 olarak gerçekleşti.

-Turizm Gelişmeleri

2023 yılının ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hava ve deniz yolu ile ülkeye giren yolcu sayısı yüzde 40,2 artış göstererek, 2019 yılının ilk altı ayı rakamlarına yakın bir seyir izledi. Hava ve deniz yolu ile ülkeye gelen yolcu sayısı 2023 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla 126.945, 154.323 ve 160.221 olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı ilk yarısında gelen toplam yolcu sayısı 779.575 olmuştu. 2022 yılının ilk altı ayında, kara kapılarından ülkeye giren KKTC uyruklular hariç kişi sayısı 2.315.080 iken, 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 2.428.213 oldu. 2023 yılının ikinci çeyreğinde kara kapılarından girişlere bakıldığında, Güney Kıbrıs uyruklu kişilerin 766.913’e, diğer ülke vatandaşlarının girişlerinin ise 583.242’ye yükseldiği görüldü.

- Enflasyon Gelişmeleri

2023 yılı ikinci çeyreğinde, KKTC’de bir önceki aya göre enflasyon oranları Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla yüzde 5,30, yüzde 3,62 ve yüzde 11,44 olarak gerçekleşti. 2023 yılı ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon oranları Nisan ayında yüzde 67,34, Mayıs ayında yüzde 62,61 ve Haziran ayında ise yüzde 65,43 olarak gerçekleşti. 2023 yılı Haziran ayı sonunda, yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörler yüzde 146,62 ile eğitim, yüzde 117,48 ile eğlence ve kültür, yüzde 98,06 ile lokanta ve oteller ve yüzde 82,12 ile giyim ve ayakkabı kalemleri oldu. 2023 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla en düşük yıllık fiyat artışı ise yüzde 27,50 ile ulaştırma kaleminde oldu.

-Bütçe Gelişmeleri

2023 mali yılının ikinci çeyreğinde, bütçe gelirleri 7.815,7 milyon TL ve bütçe giderleri 7.948,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, 2023 yılı ikinci çeyreğinde kamu maliyesi 132,5 milyon TL açık verdi. Bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirleri kalemi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 111,9 artış yaşayarak 5.680,3 milyon TL oldu. Bütçe gelirleri içinde ikinci en yüksek paya sahip olan vergi dışı gelirler kalemi ise 2023 yılı ikinci çeyreğinde 1.088,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılı ikinci çeyreğinde, bütçe giderleri içerisinde en büyük paya sahip ilk iki kalem ise cari transferler ve personel giderleri olup, sırasıyla 4.103,7 milyon TL ve 1.194 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılının ikinci çeyreği içerisinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesi yoluyla toplam 1.718,5 milyon TL borçlanıldı ve 628 milyon TL DİBS geri ödemesi yapıldı. 2023 yılının ikinci çeyreğinde Merkez Bankası tarafından Maliye Bakanlığı’na kısa vadeli avans kullandırılmadı. 2023 yılı ikinci çeyreğinde Maliye Bakanlığı 1.090,5 milyon TL tutarında net borçlandı.

Açıklamada, 2023 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bültenin bankanın web sitesi (htpp://mb.gov.ct.tr) üzerinden yayımlandığı da belirtildi.