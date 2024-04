Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezinin her yıl düzenlediği okul ziyaret programları, The English School of Kyrenia öğrencilerinin ziyaretleri ile başladı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, 2. sınıf öğrencilerinin öğretmenleri ile birlikte katıldığı 2 günlük ziyaretlerde, Merkez yetkilileri tarafından deniz kaplumbağalarının yaşam döngüleri hakkında katılımcılara bilgiler verilirken, öğrencilerin merak ettiği sorular da yanıtlandı.

Ziyaret esnasında yaralı bir deniz kaplumbağasının Merkeze getirilmesine şahit olan minik öğrenciler, kaplumbağaya yapılan ilk muayene sürecini de yerinde görme imkânı buldu.

Kaplumbağaların bakım ve iyileştirilmelerine katkıda bulunmak isteyen duyarlı öğrenciler, Merkezde tedavi altında olan iki kaplumbağayı evlat edindi.

Doğanın korunması ve sürdürülebilir olması için özellikle genç neslin bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulayan Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, mart ayında duyurdukları rezervasyonlara yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını nisan ve mayıs ayları ziyaret programının dolduğunu açıkladı.