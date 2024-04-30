Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı bildiride barış, adalet çağrısı yaptı. Manga, bölgede ve dünyada devam eden savaşların barış özlemini artırdığı belirtilerek, “6 ayı aşkın süredir, İsrail’in Gazze de Filistin halkına karşı yürüttüğü insanlık dışı soykırımı, öfkeyle lanetleyerek izliyoruz” dedi.

Manga, emeğin en yüce değer olduğu vurgusu yaparak, çalışanların alın terinin kurumadan hak ettikleri ücreti alabilmelerinin önemine dikkat çekti. Sağlıklı beslenmenin giderek zorlaştığına ve iş güvencesi sorunlarının çözüm beklediğine değinen Manga, “Özellikle kamuda farklı isim ve statüler altında, yıllardır iş güvencesiz kesintisiz çalıştırılan ve hak kaybı mağduriyeti yaşayan insanlarımız çözüm bekliyor” dedi. Manga, Meclis'i bu konuda somut adımlar atmaya çağırdı.

Manga ayrıca, kamu hizmetlerinde kalitenin ve verimliliğin artması için eşit hizmete eşit menfaat ilkesine uygun yasal güvencenin sağlanması çağrısında bulunuldu. Manga, siyasilerden çözüm odaklı icraatlar beklediklerini ifade etti.