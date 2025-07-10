Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), asgari ücret belirleme kriterlerinin gerçeklerden uzak ve yetersiz olduğunu savunarak, asgari ücret tespitlerinin sektörel bazda yapılmasını ve asgari ücrete 6 ayda bir hayat pahalılığı uygulanmasını talep etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığı tespit kriterlerinin güncel olmadığı ve asgari ücret belirleme kriterlerinin de “gerçeklerden uzak ve yetersiz olduğu” için güncelleme talep edilerek, ocak-haziran döneminde, %17,79 oranında belirlenen 6 aylık hayat pahalılığı “güven veren ve inandırıcı olmaktan uzak” olarak nitelendirildi.

Asgari ücret tespitlerinin sektörel bazda yapılması ve asgari ücrete 6 ayda bir hayat pahalılığı uygulanması da talep edilen açıklamada, “Piyasadaki denetimsizlikten, keyfi zam yapan işverenler yararlanmakta, asgari ücretin yükseltilmesi gündeme gelince timsah gözyaşları dökmektedirler. Memur-Sen olarak, asgari ücretle çalışıp, karnı doymayanlarla, gözleri doymayanlar arasındaki bu geçim mücadelesinde tüm desteğimiz, asgari ücretle çalışanlar içindir.” ifadeleri kullanıldı.