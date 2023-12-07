Kıbrıs Rum hak sahiplerinin, KKTC’deki eski Rum mallarını özgür bir şekilde ipotek edebilecekleri, MEMO (alacaklının mahkeme kararıyla borçluya ait malı bağlaması/bloke etmesi) uygulamasına takılmayacakları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Rum Mallarından MEMO Gidiyor” başlıklı haberinde Rum Meclisi Hukuk Komitesi’nde dün bu konuya ilişkin yasa tasarısının ele alındığını yazdı.

Güneydeki ticari bankalar ve kooperatiflerin KKTC’deki eski Rum mallarıyla ilgili MEMO uyguladığını anımsatan gazete, ilgili yasa tasarısı konusunda görüş birliğinin sağlandığı ve Ocak 2024 başlarında oylanmasının beklendiğini de yazdı.

Gazete bu yasa önerisiyle birlikte KKTC’de bulunan Kıbrıslı Rumlara yönelik uygulanan “MEMO” hakkının kaldırılacağını belirtti.