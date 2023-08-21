Meksika'nın en yüksek dağı Pico de Orizaba'ya tırmanan 4 dağcının düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

Puebla eyaletindeki sivil savunma ofisi, 5 bin 675 metre yüksekliğindeki dağa tırmanan dağcıların ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Ofis, 4 kişinin düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

- Pico de Orizaba, pek çok dağcının ölümüne sahne oluyor

Pico de Orizaba Dağı'na tırmanmaya çalışan dağcılar, sık sık kazaya kurban gidiyor.

Arama kurtarma ekipleri 2015'te, 1959'da meydana gelen çığda kaybolan 3 kişinin kara gömülü cesetlerine ulaşmıştı.

2017'de bir ABD'li, Pico de Orizaba'da yaşamını yitirmişti.

ABD’nin Mexico City Büyükelçiliği, 2018'de diplomatik misyonunun bir üyesinin dağa tırmanırken öldüğünü duyurmuştu.